Manisa'da narkotik uygulamasında 10 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'da polis ekiplerince yapılan uygulamada 10 zanlı yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile denetimlerin yapıldığı ilçelerin emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, önceden belirlenen noktalarda şüphe üzerine bazı araçları durdurdu.

Araçlarda arama yapan ekipler, içlerindeki kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını da gerçekleştirdi.

Özel harekat timleri ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, 50 gram metamfetamin, bir miktar sentetik ecza hap ile uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Uygulamada, farklı suçlardan aranan 10 şüpheli yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.