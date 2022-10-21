Gediz Ovası'na "geri dönen" pamukta 95 bin ton rekolte bekleniyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Pamuğun geleneksel üretim merkezlerinden Gediz Ovası'nda, önceki yıllarda alternatif ürünlere kayan üreticinin, bu yıl yeniden bu ürüne yönelmesiyle ekim alanı ve rekolte yaklaşık yüzde 50 arttı.

Manisa'da Sarıgöl ilçesinden başlayıp İzmir'in Menemen ilçesine uzanan Gediz Havzası'nın geçmişte en önemli tarımsal ürünlerinden olan pamukta eski günlere dönüş yaşanıyor. Son iki yıldır pamuk fiyatlarındaki yükselişle Manisa'daki pamuk ekim alanları, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre yüzde 51 artarak 106 bin dekardan 161 bin dekara yükseldi.

Geçen yıl 62 bin ton pamuk rekoltesinin gerçekleştiği Manisa'da, bu yıl ekim alanlarındaki artışa bağlı olarak 95 bin ton rekolte bekleniyor.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, AA muhabirine, Gediz Ovası'nın en kaliteli pamuk lifinin elde edildiği havzalardan biri olduğuna dikkati çekerek, üretimdeki artışın memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Üreticinin stratejik bir ürün olan pamuğa dönmesinin ovalardan elde edilen katma değeri artıracağını aktaran Öztürk, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 124 bin dekara yakın ekiliş vardı, bu sene yüzde 50'lik artışımız var. Pamuk üretimi de 63 bin tonlardan 95 bin tonları geçen bir seviyeye ulaşmış durumda. Manisa'da ekili alanların yüzde 45'i hasat edilmiş durumda. İnşallah çiftçimiz için hayırlı, bereketli bir sezon olsun. Pamuk Manisa ovalarına geri döndü. Bundan sonra da artarak devam edecektir. Pamuk eski günlerine kavuştu. Yüzde 50'lik artışla da bunu taçlandırdığını söyleyebiliriz."

Üretici Atınç Günbay da bu yıl 400 dekar araziye pamuk ektiğini, pamuğun değerinin artması nedeniyle ekim alanını artırdığını dile getirerek, fiyatların bu seyirde gitmesi halinde gelecek yıl ekim alanının daha da artacağına inandığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.