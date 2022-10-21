Turgutlu'da okullara spor malzemeleri dağıtıldı

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde ilçede bulunan okullara spor malzemeleri dağıtıldı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gönderilen spor malzemeleri, Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda düzenlenen törenle ilçedeki 65 okulun temsilcisine teslim edildi.



Basketbol, futbol, voleybol ve hentbol topları ile ekipmanlarının dağıtıldığı törene, kaymakam Selami Kapankaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Eksür, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bilgehan Hasyiğit ve okul idarecileri katıldı.

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