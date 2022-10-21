MHP’li Akçay, Manisalıları partisinin mitingine davet etti

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MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisalıları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla 23 Ekim Pazar günü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitinge davet etti.

Akçay, partisinin il başkanlığında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner ile basın toplantısı düzenledi.



Cumhuriyet'in 100. yılında milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçeceğine, MHP'yi de yüksek bir oy oranıyla TBMM'ye taşıyacağına inandığını aktaran Akçay, "Kazanan Türkiye olacaktır, kazanan Türk milleti olacaktır. Kazanan Cumhur İttifakı olacaktır, kazanan Milliyetçi Hareket Partisi olacaktır." dedi.

Akçay, seçime çok iyi hazırlandıklarını dile getirerek, şöyle dedi:



"Son 1 yıl içinde bütün illerimizi heyecanla dolaştık. Bütün ilçelerimizde kucaklaşmanın sıcaklığını iliklerimize kadar hissettik. Tek gayemiz, aziz milletimizin birliği, bütünlüğü, ülkemizin daha da gelişip güçlenmesi, refahımızın artmasıdır. Türkiye düşmanları ve terör örgütleriyle iş birliği yapan, Türkiye'nin milli meselelerine muhalefet eden siyasetçilerin gerçek yüzünü milletimizle paylaşıyoruz."

Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle siyasi istikrarın sağlandığını kaydeden Akçay, "Türkiye, milli çıkarları ve hedefleri doğrultusunda 2023, 2053, 2071 hedeflerine kararlı adımlarla ilerlemektedir. Türkiye küresel ve bölgesel bir aktördür. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle milli savunmada, ekonomide, bilişimde, enerjide, teknolojide, sağlıkta, dış politikada ve daha birçok alanda büyük bir atağa geçilmiştir." ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de büyük bir heyecan içinde olduklarını belirterek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşacağı mitingin en iyi şekilde geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

MHP İl Başkanı Murat Öner, mitingle ilgili hazırlıklarının titizlikle devam etiğini bildirdi.



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