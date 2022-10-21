CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka Akhisar'da kadın kollarıyla buluştu

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MANİSA (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Akhisar İlçe Kadın Kollarını ve ilçe örgütünü ziyaret ederek yeni üyeler ile görüştü.

Partisinin ilçe teşkilatınca düzenlenen toplantıda "Aile Destekleme ve Yaşam Haktır" projesini tanıtan Nazlıaka, partililere gelecek seçimler için dayanışma çağrısı yaptı.

Nazlıaka, şöyle konuştu:

"Geleceğimizi karanlıktan kurtarmak, aydınlık yarınları beraber kucaklamak için dayanışma zamanı. Yaşamının en güzel günlerinde gençlerin bu ülkeye olan inancını, geleceğe dair umutlarını kıranlardan; adaletsizliklerle, ayrımcılıklarla birlik ve beraberliğimize gölge düşürenlerden çoğuz. Buradayız. Dayanışmayla çoğalmaya devam ediyoruz."



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