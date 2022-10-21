Manisa'da çarşı ve mahalle bekçileri pilav dağıttı

MANİSA (AA) - Manisa'da Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri terör olaylarında şehit düşen asker, polis ve sivil vatandaşlar için pilav ikram etti.
Yeni Mahalle Halit Görgülü Anadolu Lisesi önünde düzenlenen pilav etkinliğine İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Kuzu, Emniyet Müdür yardımcılar Hüsnü Uz, İlker Çetinkaya, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.
Kuzu, her yıl geleneksel olarak şehitler için pilav etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Gözünü kırpmadan canlarını vererek bizlere bu kutsal vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.