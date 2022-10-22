Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Ali Akkor, Ali Can Alp

Manisa FK: Ömer Kahveci, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Nizamettin Çalışkan (Dk. 63 Kadir Kaan Yurdakul) Stark, Burak Altıparmak, Diallo, Batuhan Kör (Dk. 81 Gakpa) Adem Büyük (Dk. 57 Mehmet Uysal)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Kerem Kalafat, (Dk. 46 Papa) Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç, Koray Altınay (Dk. 79 Grahovac) Benhur Keser (Dk.46 Bolasie) Mithat Pala, Alper Potuk, (Dk. 64 Deniz Hümmet) Sefa Yılmaz (Dk. 64 Emircan Altıntaş) Kubilay Kanatsızkuş

Goller: Dk. 30 Adem Büyük, Dk. 37 Kerem Kalafat (kendi kalesine) (Manisa FK), Dk. 66 Bolasie, Dk. 88 Emircan Altıntaş (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Nizamettin Çalışkan, Dk. 76 Burak Altıparmak, Dk. 87 Ömer Kahveci (Manisa FK), Dk. 34 Koray Altınay, Dk. 44 Mithat Pala, Dk. 63 Sefa Yılmaz, Dk. 82 Grahovac (Çaykur Rizespor)

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

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