Manisa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilin şehir içi yolcu taşıma minibüsüne arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

İzmir-Ankara kara yolundaki Derbent Mahallesi girişinde, Osman Yavuz'un (59) kullandığı 35 FA 1954 plakalı otomobil, Halil Korhan idaresindeki 45 ZD 0914 plakalı şehir içi yolcu taşıma minibüsüne arkadan çarptı.

Savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Osman Yavuz'un yanı sıra otomobilde bulunan Iraz Kabadayı (70), Semiha Yıldız (70) ve Havva Yavuz (55) yaralandı.

Yaralılardan Iraz Kabadayı (70) itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerce hastanelere kaldırıldı.

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