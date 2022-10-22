Manisa FK-Çaykur Rizespor maçının ardından

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig’in 10 haftasında konuğu Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Manisa FK’nin teknik direktörü Levent Eriş, son dakikalarda yedikleri golle galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

Eriş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın ilk yarısında başarılı bir oyunu sahaya yansıtıp, ligin 10 haftasında kalesinde sadece 4 gol gören Çaykur Rizespor’a 2 gol attıklarını anımsatarak, ilk yarının Manisa FK hakimiyetinde geçtiğini, yakaladıkları sayısız fırsatı değerlendiremediklerini söyledi.

İkinci yarıya rakiplerinin risk alarak çıkacaklarını tahmin ederek başladıklarını dile getiren Eriş, “Rakibimizin uzun ve şişirme toplarla oynadı. Oyunun bazı bölümlerinde bu bize rahatsızlık vermedi ancak kişisel hatalar skora tesir etti. Hata olunca rakibimiz cezayı kesiyor. Bu hataları yaşadığımız 2 müsabaka var. Sezon başından beri bu tip hatalardan yedeğimiz goller var. Bu golleri yiyecek takım değiliz. Çalışarak ve gelişerek oyuncularımız bu hatalardan ders alacaklar. Kaybettiğimiz 2 puan bizi çok üzdü. Kazanmayı çok istiyorduk.” diye konuştu.

Eriş, 2 haftadır son dakikalarda yedikleri gollerle galibiyeti kaçırdıklarını hatırlatarak, “Bu psikolojiyi üstümüzden atacağız. Kazanmaya yatkın bir mücadele veriyoruz. Son derece başarılı ataklarımız var. Uzatma dakikalarında bile 2 net pozisyonumuz var. Ben böyle bir mücadele verdikleri için oyuncularımı tebrik ediyorum. Gelişmekte ve değişmekte olan bir takımız, verilen mücadeleyi takdirler karşılıyorum.” ifadelerini kullandı.





- Çaykur Rizespor cephesi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını anlatarak, "İlk yarıda düşündüğümüz gibi oynayamadık savunma hattımız iyi değildi, birebir savunmada kötüydük, neticede 2-0 mağlup duruma düştük. İkinci yarıda ise yaptığımız oyun ve oyuncu değişikliklerimiz iyiydi. Kaybetmedik ama kazanmamız lazımdı, biz her zaman kazanma oyunu oynuyoruz. Bunu başarmamız lazım, istikrarlı bir oyunla, istikrarlı giden bir galibiyet serisi hedefliyoruz. İlk yarıdan memnun değilim ama ikinci yarıdan memnunum diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

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