Manisa’da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kargın Mahallesi girişinde İbrahim Aktürk’ün (54) kullandığı 45 B 3531 plakalı traktör, yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada traktör sürücüsü Aktürk, devrilen traktörün altına kaldı.



İtfaiyenin çalışması sonucu traktörün altından çıkarılan Aktürk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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