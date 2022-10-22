Manisa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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MANİSA (AA)- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.



M.Ç. (44) yönetimindeki 03 ACA 121 plakalı tahta parçası yüklü tır, Manisa kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü M.Ç, sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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