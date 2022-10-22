Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.



Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında ilçedeki iki adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 46 sentetik ecza ile 160 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler M.F. (30) ile A.Ç. (30) gözaltına alındı.





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