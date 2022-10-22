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Salon: Muradiye

Hakemler: Kerem Baki, Çağrı Hekimoğlu, Umut Özgün Ergün

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Roberson 14, Anosike 17, Gani Erdi Gülaslan 14, Cruz 10, Michalak 3, Acar Şen, Berkay Sinirlioğlu, Tolga Kaan Birer, Ogün Sevinç, Mustafa Baki Görür, Yiğit Baran Sarıkaya



Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 6, Edwards 12, Pierre, Hayes-Davis 7, Jekiri 14, Metecan Birsen 16, Wilbekin 2, İsmet Akpınar 12, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu 18, Booker 6

1. Periyot: 13-18

Devre: 26-47

3. Periyot: 46-69







MANİSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 93-58 mağlup etti.



Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk 5 dakikası 8-8 eşitlikle geçilirken periyodu Fenerbahçe Beko, Edwards ve Hayes'in etkili oyunuyla 18-13 önde tamamladı.

İkinci periyotta hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla farkı açan sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu'nun da basketleriyle soyunma odasına 47-26 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte ev sahibi ekip, Cruz ve Roberson'un hücumlarıyla aradaki farkı azaltmaya çalışsa da buna izin vermeyen Fenerbahçe Beko, son periyoda 69-46 önde girdi.

Son çeyrekte Manisa Büyükşehir Belediyespor, Anosike ve Erdi Gülaslan ile etkili olmaya çalışırken 35. dakikayı 76-52 üstün geçen Fenerbahçe Beko, müsabakadan 93-58 galip ayrıldı.



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