Manisa jandarmasından basketbol maçında "kadına şiddete" karşı pankart

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MANİSA (AA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe Beko arasındaki Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. hafta maçında kadına şiddete karşı pankartlar açıp tribündeki taraftarlara broşür dağıttı.

Muradiye Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın güvenliğini sağlayan jandarma ekipleri, kadına şiddete de dikkati çekti.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince yapılan etkinlikte seyircilere kadına yönelik şiddetle ilgili broşürler dağıtıldı, tribünlerde pankartlar açıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu basketbolcular da ısınmak için sahaya çıktıklarında “Kadına El Kalkamaz” pankartını taşıdı.

Fenerbahçe Beko’da Melih Mahmutoğlu ve Samet Geyik de projeye destek verdi.

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