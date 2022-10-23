Turgutlu'daki spor okulundan idman malzemeleri çalındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Göztepe Spor Kulübü Turgutlu Spor Okulu tesisinden çocukların antrenmanda kullandığı malzemeler ve futbol topları çalındı.

Spor okulunun Atatepe Spor Tesislerine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 36 futbol topu, 2 antrenman yeleği, 1 takım koordinasyon çemberi ile antrenman merdivenini çaldı.



Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.



Spor okulu antrenörlerinden Mustafa Sayan, gazetecilere 5-15 yaş arasındaki yaklaşık 250 sporcunun devam ettiği okulda yaşanan olayın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.



Sabah idmanı için binaya geldiklerinde malzeme odalarının kapıları ile dış kapının zorlanarak açıldığını gördüklerini ifade eden Sayan, "Futbol toplarımızın, antrenman malzemelerimizin ve formalarımızın olmadığını belirledik. Maçlara 2 hafta kala böyle bir durum yaşamamız bizleri sıkıntıya düşürdü. Üzgünüz, maçlara kısa bir süre kaldı, nasıl hareket edeceğiz bilmiyoruz. Çocukların eğitimi konusunda sıkıntılı bir sürece girdik. Zor durumdayız. Çalınan malzemeler yaklaşık 17 bin lira civarında. Bu malzemelerin bir an önce bulunup, zanlıların da adalete teslim edilmesini istiyoruz" dedi.

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