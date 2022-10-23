Manisa'da tartıştığı eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, dün akşam gözaltına alınan şüpheli Z.Z'nin (65) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli emniyetteki ifadesinde eşiyle bir süredir geçinemediklerini, olay günü eşinin boşanmak istemesi nedeniyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

- Olay

Peker Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi üzerindeki apartmanda Z.Z. (65), tartışma sırasında eşi Huriye Z'yi mutfaktan aldığı bıçakla yaralamış, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemişti. Sağlık ekipleri, karın bölgesinden bıçaklanan 60 yaşındaki kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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