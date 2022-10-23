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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da minibüs ile cipin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA

Manisa'da minibüs ile cipin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde minibüs ile cipin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Adnan Menderes Mahallesi Turgutlu Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonundan çıkan Lokman Taşçı'nın (38) kullandığı 45 E 2635 plakalı cipe, 35 MHP 49 plakalı minibüs çarptı.

Kazada cip sürücüsü Taşçı ve minibüsteki 3 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza, çevredeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde akaryakıt istasyonundan çıkan cipe, minibüsün çarptığı ve çevredekilerin kaza yerine koştuğu anlar görülüyor.

Kazaya karışan minibüsün MHP'nin Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingine katılanları taşıdığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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