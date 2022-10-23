Manisa’da üzüm bağına devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağına devrilen hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Bilal B'nin (35) kullandığı 27 P 6219 plakalı hafif ticari araç, Sarıgöl-Denizli yolunun Dindarlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki üzüm bağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AKS ekibi sevk edildi.

Kazada AKS ve itfaiye ekiplerince hafif ticari araçta sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Pervin B. (28), Filiz K. (43), Muhammet Ali B. (9), Furkan K. (13), Asiye K. (8) ve 1 yaşındaki Elif Ebrar K, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan Asiye ve Elif Ebrar K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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