Manisa'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilde 1 kilogram metamfetamin ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Manisa-İzmir kara yolu Sabuncubeli mevkisinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli B.E.Ç (22) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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