Manisa'da geçen ay silahla yaralanan genç kız, evinde fenalaşarak hayatını kaybetti

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 6 Eylül'de eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan ve tedavisinin ardından taburcu edilen üniversite öğrencisi kız, evinde fenalaşması sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Tunca Mahallesi'nde 48 gün önce eski erkek arkadaşı Ö.L. (43) tarafından sokakta tabancayla vurularak ağır yaralanan 21 yaşındaki Hilal Sultan Kırgöz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silahlı saldırıda omuriliği zarar gördüğü için belden aşağısı tutmayan genç kız, tedavisinin ardından 15 gün önce taburcu edildi.

Dün akşam evinde fenalaşan Kırgöz, kaldırıldığı Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

- Olay

Üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz, evinin önüne gelen eski erkek arkadaşı Ö.L tarafından zorla hafif ticari araca bindirilmek istenmiş, direnen genç kız şüpheli tarafından darbedilip, başına silah dayanmıştı.

Mahalle sakinlerinin müdahalesi üzerine Ö.L. ile vatandaşlar arasında arbede yaşanmış, bu esnada kaçmaya çalışan genç kızı kovalayan ve yanındaki tabancayla sırtından ağır yaralayan Ö.L, yoldan geçen bir kamyonetin kasasına binerek kaçmıştı.

Zanlı, olaydan bir gün sonra polis ekiplerince İzmir'in Buca ilçesinde saklandığı bağ evinde yakalanmış ve tutuklanmıştı.

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