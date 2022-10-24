AK Partili Kıvırcık, basın mensuplarıyla buluştu

MANİSA (AA) - AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, vatandaşlardan önümüzde seçimde istikrarın ve iktidarın devamı noktasında teveccüh gördüklerini söyledi.

Semra Kaplan Kıvırcık ve parti yöneticileri kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Sık sık vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Kıvırcık, halkın Cumhur İttifakı'na yönelik büyük bir desteğin bulunduğunu vurguladı.

Küresel anlamda yaşanan sıkıntılarda çözüm noktasının Cumhur İttifakı'nda olduğuna dikkati çeken Kıvırcık, "Vatandaşlarımızdan önümüzde seçimde istikrarın ve iktidarın devamı noktasında teveccüh görüyoruz." dedi.

6'lı masa olarak tabir ettikleri Millet İttifakı'nın elle tutulur, gözle görülür bir politika üretemediğini savunan Kıvırcık, şunları kaydetti:



"Hala bir cumhurbaşkanı adayı noktasında görüşmelere devam ediyor olmalarını biraz geç kalınmış buluyoruz. Dünyada ani gelişen olaylar karşısında bir duruş sergilemek gerekirken, seri hareket etmek ve oyun kurucu olmak gerekirken karar alma noktasında bu kadar sürüncemeye kalmış bir ortak yapının ülkenin idaresi anlamında ne kadar kabiliyet sergileyebileceği konusunda vatandaşlarımızda bir soru işareti söz konusu. Bizim karşılaştığımız sorular ekseriyetle bu konu üzerine. Biz önümüzdeki seçimlerle ilgili Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı'nın büyük bir başarı kazanacağını şu anda sahadaki tespitlerimizden görebiliyoruz."





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