Manisa'da tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Hasan D'nin (50) kullandığı 07 AUD 040 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi geçişinde, önünde seyreden İ.I (55) idaresindeki 34 AFU plakalı tırın dorsesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü ile eşi yabancı uyruklu Nicole B. (32) ve çocuğu Liya D. (3) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasan D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



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