Manisa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

2. Anafartalar Mahallesi Halil Erdoğan Caddesi'nde Nur K'nin kullandığı 45 AHG 868 plakalı otomobil ile Emre Can E. idaresindeki 45 EA 795 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Emre Can E. ile aynı araçta yolcu olan Muhammed M. Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.