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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

AA

Manisa'da makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Irlamaz Mahallesi'ndeki dere yatağında makilik ve ağaçlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazöz ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin çevredeki tarım arazileri ve evlere sıçramaması için ekipler yoğun çaba gösterdi.

Vatandaşların da müdahale ettikleri yangın, yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

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