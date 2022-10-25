Manisa'da domuz sürüsüne çarpan otomobilde ikisi çocuk 3 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde domuz sürüsüne çarpan otomobildeki aynı aileden ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Ferdi Paçin’in kullandığı 59 FZ 267 plakalı otomobil Piyadeler Mezarlığı mevkisinde yola çıkan domuz sürüsüne çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Paçin’in eşi N.P. (25), çocukları A.P. (3) ve A.P. (1), Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada 3 domuz telef oldu.

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