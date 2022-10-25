Manisa'da sahipsiz köpekten kaçarken pikabın çarptığı çocuk yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sahipsiz köpekten kaçarken yoldan geçen pikabın çarptığı 7 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan E.K, dün akşam saatlerinde fırından ekmek aldıktan sonra eve dönerken sahipsiz bir köpek tarafından kovalandı.

Hayvandan kaçarken panikle yola koşan çocuğa, yoldan geçen pikap çarptı.

Ağır yaralanan çocuk, ambulansla önce Merkezefendi Devlet Hastanesine, daha sonra da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Çocuğun yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor.

Baba Yücel K. gazetecilere yaptığı açıklamada, sokaklarda sahipsiz köpeklerin fazlalığından şikayet ederek şunları söyledi:

"Bu sahipsiz köpekler 7 ay önce büyük oğlumu ısırmıştı. Dün de küçük oğlum kovalandı. O panikle oğlum ne yapacağını şaşırıp yola atladı. Yoldan geçen araba da oğluma çarptı. Oğlum beyin kanaması geçirdi, akciğer kanaması geçirdi, yoğun bakımda."

Araç sürücüsünden şikayetçi olmadıklarını belirten Yücel K, bölgedeki sahipsiz köpeklere karşı önlem alınmasını istedi.

Öte yandan, köpeğin çocuğu kovalaması ve pikabın çarpma anı, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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