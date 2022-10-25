Manisa'da tabancayla oynayan arkadaşı tarafından vurulan kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde arkadaşı tarafından tabancayla kazara vurulduğu öne sürülen kişi ağır yaralandı.

Uncubozköy Mahallesi 5527 Sokak'ta ikamet eden Efe A'nın (21) evinde misafir olarak kalan Hasan K. (18), ruhsatsız tabancasıyla oynarken silah ateş aldı.

Evdeki arkadaşı Hüseyin Emre T'nin (18) çenesinden yaralandığını gören Hasan K, evden çıkarak yoldan geçen bir otomobili durdurdu.

Yaralı, otomobille Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine götürüldü.

Çenesinden yaralanan Hüseyin Emre T'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Polis, Hasan K'yi gözaltına aldı.

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