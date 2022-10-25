Eğitim-İş sendikasının Sarıgöl şubesi açıldı

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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MANİSA (AA) - Eğitim-İş Sarıgöl Şubesi, Genel Başkanı Kadem Özbay'ın katıldığı törenle açıldı.

Şehit Esin Akay Caddesi üzerindeki yeni hizmet binasının açılış törenine, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.



Kadem Özbay, sendika olarak önceliklerinin çocukların iyi eğitim almalarına imkan sağlamak olduğunu ifade etti.







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