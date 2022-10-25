Manisa'da tüp dolum merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, tüp dolum merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Keçiliköy Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tüp dolum merkezinde yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Büyük tüp depolarından sızan gazdan çıktığı öğrenilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin, tesiste soğutma çalışması sürüyor.

Yangın nedeniyle patlamaların da olduğu tesiste yaralanan olmadığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.