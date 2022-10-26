Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir-Ankara karayolu jandarma kavşağında Kürşat Başin'in (28) kullandığı 45 ZA 4469 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Duygu Canpolat (29) yönetimindeki 45 AJC 813 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüleri yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.