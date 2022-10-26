Sarıgöl'de bir doktor, mezun olduğu okulda sağlık dersi verdi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde görev yapan Dr. Esra Ulu, mezun olduğu ilkokulda öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verdi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik yürütülen ağız ve diş sağlığı eğitimi, Mimar Sinan İlkokulu ile devam etti.



Aynı okuldan mezun olan Dr. Esra Ulu, aynı sıralarda oturan öğrencilere ağız ve diş sağlığının korunması için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.



Ulu, gazetecilere 2009 yılında bu okuldan mezun olduğunu, bugün ayrı bir heyecan yaşadığını söyleyerek, "Gerçekten çok duygulandım. İlkokul öğretmenimin yıllar önce emekli olduğunu öğrendim. Eğitim verirken o günleri hatırladım." dedi.

Okul Müdürü Selçuk Erol da Dr. Ulu'yu okulunda görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.







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