Akhisar'da çalıntı 14 motosiklet sahibine teslim edildi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri, farklı tarihlerde çalınan 14 motosikleti bularak sahiplerine teslim etti.

Motosikletlerin teslimi için İlçe Jandarma Komutanlığı'na çağrılan motosiklet sahiplerine reflektör ve yelek hediye edildi, hırsızlık olaylarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.



Akhisar İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Galip Kocaman, 2 haftada yaptıkları denetimlerde 14 çalıntı motosiklete ulaştıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak açısından İlçe Jandarma Komutanlığında teslimini yapıyoruz. Hırsızlık olaylarında vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz, mal ve mülklerini korumasız vaziyette bırakmamaları konusunda" dedi.



İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir de özel denetimlerde motosikletlerin şasi numarasından sorgulama yaptıklarını dile getirerek, "Üzerindeki plakalara bakmıyoruz. Gerçek plakası nedir, bunları ortaya çıkarıyoruz. Bu sayede buluntu ve çalıntı motosikletleri yakalıyoruz. Ancak bulduğumuz motosikletleri sahiplerine ulaştırabilmemiz için motosikletlerin tescile kayıtlı olması lazım. Tüm vatandaşlarımıza öncelikle aldıkları motosikletlerin plakalarını çıkartarak tescile kayıt olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bu sayede çalınan motosikletleri bulduğumuzda sahibine ulaştırabiliyoruz." diye konuştu.









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