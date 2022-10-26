Manisa'da kaçırılmaya çalışılırken vurulan genç kızın cenazesi toprağa verildi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde geçen ay kendisini kaçırmak isteyen kişi tarafından tabancayla vurularak yaralanan, taburcu edildikten 28 gün sonra hayatını kaybeden 21 yaşındaki Hilal Sultan Kırgöz'ün cenazesi toprağa verildi.

İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Kırgöz'ün cenazesi, Bostanlar Mahallesi'ne getirildi.

Genç kızın cenazesi, Bostanlar Camisi'nde kılınan namazın ardından aynı yerdeki mahalle mezarlığında toprağa verildi.

- Olayın geçmişi

Üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz, 6 Eylül'de, kendisine "saplantı derecesinde takıntılı" olduğu belirtilen sürücü kursu eğitmeni Ö.L. tarafından hafif ticari araca bindirilerek kaçırılmaya çalışılmıştı. Direnen genç kız, şüpheli tarafından darbedilerek başına silah dayanmıştı.

Mahalle sakinlerinin saldırgana müdahale etmesi sonucu arbede çıkmıştı. Şüpheli, kaçmaya çalışan genç kızı, bir süre kovalamış, sonra sırtından tabancayla yaralamıştı.

Yoldan geçen bir kamyonetin kasasına binerek kaçan şüpheli, olaydan 1 gün sonra polis ekiplerince İzmir'in Buca ilçesinde saklandığı bağ evinde yakalanmıştı.

Hastaneye kaldırılan genç kız, evinde tedavisine devam edilmek üzere 26 Eylül'de taburcu edilmişti. Saldırıda omuriliği zarar gören ve belden aşağısı tutmayan genç kız, 24 Ekim'de fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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