Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Beşeylül Mahallesi'nde plakası belirtilmeyen şüpheli otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada, 23 gram metamfetamin ile 2 sentetik ecza bulundu.

Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.O. (40) tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.





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