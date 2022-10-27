Manisa'da bariyer ve iki araca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde yol kenarındaki bariyerin ardından kamyon ve tankere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gökçeahmet Mahallesi yakınlarında İstanbul yönünden İzmir yönüne giden Bedrettin Demir'in (38) kullandığı 45 AGB 624 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyere çarparak savruldu.

Otomobil daha sonra aynı yönde giden H.G. idaresindeki 10 J 00073 plakalı kamyona, ardından M.T. yönetimindeki 34 BVT 725 plakalı tankere arkadan çarptı.

Kazada otomobildeki yolculardan Tahir Demir (42) ile Hıdır Erihaid (17) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Bedrettin Demir ile yolculardan Ahmet Irgayan (20) ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Demir ve Erihaid'in cenazeleri itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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