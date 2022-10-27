Manisa'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Yola çıkan at zincirleme kazaya neden oldu: 15 yaralı

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Kula ilçesinde bir tırın diğer tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Türkmenistan uyruklu Janmyrat Ovezov (33) idaresindeki BJ 16 55 AH plakalı tır, Uşak-İzmir kara yolundaki Alaşehir ilçesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Adıgüzel'in kullandığı 42 TU 690 plakalı mısır yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü Ovezov, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Ovezov, buradan da Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.



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