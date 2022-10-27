Turgutlu'da dron ile trafik denetimi yapıldı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde trafik polislerinin dron ile yaptığı denetimde ihlalleri saptanan 8 sürücüye para cezası verildi.

Ankara-İzmir kara yolu üzerinde bulunan Mobil Kavşağı'ndaki denetimde, emniyet kemeri kullanmayan ve yaya geçidi ihlali yapan sürücüler dron ile tespit edildi.

Denetimde 4 sürücüye emniyet kemeri kullanmamaktan, 4 sürücüye ise yayalara geçiş önceliği vermemekten cezai işlem uygulandı.





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