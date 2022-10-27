Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü, kursta bağlama öğreniyor

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MANISA (AA) - Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan bağlama kursuna katıldı.

Mart ayına kadar devam edecek kursa başlayan Yıldırak, bağlama öğrenmeyi her zaman istediğini, bu hedefi gerçekleştireceğine inandığını dile getirdi.



Öğrenmenin yaşı olmadığını aktaran Yıldırak, "Her zaman insan bilgi ve beceri öğrenmek için çaba göstermeli. Ben de bağlama öğrenme merakı vardı. Kurs açıldığında kursiyer oldum. Kursta her yaştan kursiyer var. Mart ayına kadar bağlama çalmayı öğreneceğim." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç da İlçe Milli Eğitim Müdürünün kursa katılmasının kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

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