Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şubesi başkanlığına Ali Uzun getirildi

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MANİSA (AA) - Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şubesi kongresinde başkanlığına Ali Uzun seçildi.

Soma Şubesi'nin 3. Olağan Genel Kurulu, sendika hizmet binasının toplantı salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından delegeler oylarını kullandı.

Tek listeyle gidilen seçimde 109 delegenin 93'ünün oyunu alan Ali Uzun şube başkanlığa görevine getirildi.

Ali Uzun, seçimin ardından delegelere hitabında, "Bundan sonra sendikada ayrılık yok birlik var. Hep birlikte bu sendikamızı yönetiyoruz." dedi.

Ali Uzun'un yönetim kurulu listesinde Fatih Çalışkan, Namık Kemal Erbil, Harun Reşit Yılmaz ve Aydın Parlak yer aldı.



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