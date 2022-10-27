Soma'da barajda kaçak avlananlara para cezası

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesindeki Sevişler Barajında kaçak avcılık yaptığı belirlenen 10 kişiye toplam 7 bin 420 lira ceza uygulandı.

Baraj gölündeki kaçak avcılığı hem karadan hem de sudan yürütülen devriyelerle denetleyen jandarma ekipleri, usulsüz ve kaçak avlandığı tespit edilen 10 kişiye toplam 7 bin 420 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca yasal sınırdan fazla avlanmak maksadıyla kullanılan 33 makara ve 11 oltaya el konuldu.





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