Manisa'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine takip edilen 2 kişiyi Muradiye Mahallesi'nde durdurdu.Kimlik bilgileri sorgulanan kişilerin üst aramasında 75 gram metamfetamin bulundu.



Gözaltına alınan M.A (28) ve Y.A (37) ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan Soma ilçesinde bir tekel bayisinde bir miktar sahte içki ele geçirildi, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.











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