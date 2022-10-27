Sarıgöl'de üreticilere buğday tohumu desteği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce bölgedeki üreticilere buğday tohumu desteği yapıldı.

İlçe tarım ve orman müdürlüğünde yüzde 60'ı hibeli 15 ton buğday tohumları çiftçilere teslim edildi.

Teslim töreninde konuşan Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "Hazırlanan proje kapsamında çiftçilerimizin yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda büyük bölümü devlet desteğinde olan buğday tohumlarını dağıtmaya başladık. Kuraklığa karşı dayanıklı olan bu tohumların verimli olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.