Akhisar'da firari hükümlü yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, kasten öldürme suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y'nin (40) saklandığı yeri belirledi.



T.Y, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından Akhisar Cezaevi'ne teslim edildi.

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