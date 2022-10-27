Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

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MANİSA(AA) - Sarıgöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 19,1 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan E.S. (29), sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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