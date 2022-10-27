Manisa'da 77 sikke ile tarihi eser niteliğindeki parçalar ele geçirildi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 77 sikke ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bazı parçalar ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Gümülceli Mahallesi'nde yaşayan C.Ö'nün (48) evine baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 77 sikke, ok uçlarının da aralarında olduğu küçük boyutlu 7 obje, kabartma yazının bulunduğu mermer parça ile iki ibrik bulundu.

C.Ö, gözaltına alındı.

El konulan eserler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne teslim edildi.













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