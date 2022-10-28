Manisa'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi.

Kula ilçesi Çiftçiibrahim Mahallesi'nde, Yunus Kahraman'a tek katlı evde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki Kahraman'ın kardeşi muhtar Zeynel Abidin Kahraman'ın tek katlı evine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 evde hasar oluştu.

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