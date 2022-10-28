Sarıgöl'de okullara spor malzemeleri dağıtıldı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okullara spor malzemeleri gönderildi.

Gençlik Salonu'nda yapılan organizasyonda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım, malzemeleri okul idarecilerine teslim etti.

Cezmi Yıldırak ve Gökhan Yıldırım, öğrencilere başarı diledi.



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