Soma Zafer Spor ve Gençlik, Hatay deplasmanına dualarla uğurlandı

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MANİSA (AA) - Kadın Futbol 1. Ligi ekiplerinden Soma Zafer Spor ve Gençlik, sezonun ilk maçı için Hatay'a dualarla uğurlandı.



Defne Belediyesi Atatürk Stadı'nda yarın Birfen Koleji Hatay Defne Spor ile karşılaşacak Soma Zafer Spor ve Gençlik'e, müsabaka için yola çıkmadan tören düzenlendi.

Zafer Spor Tesisleri'nde düzenlenen törende sezonun başarılı ve sorunsuz geçirilmesi temennisiyle kurban kesildi, dualar edildi. Takım törenin ardından Hatay'a doğru yola çıktı.

Törene Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Dilek Mert, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, futbolcuların aileleri katıldı.





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