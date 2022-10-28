Master futbolculardan SMA hastası bebeğe yardım

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MANİSA (AA) - Ege Bölgesi Masterler Futbol Federasyonu üyeleri, Antalya'da düzenlenen turnuvada topladıkları 19 bin lirayı, Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan SMA Tip 1 hastası Ebrar Aktürk için bağışladı.

Ege Bölgesi Masterler Futbol Federasyonu kurucusu Ahmet Gök'ün de aralarında bulunduğu master futbolcular, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu ziyaret etti.

Ziyarette toplanan 19 bin lira, çocuğun tedavisinde kullanılmak üzere, bağışlandı.

Ahmet Gök, Ebrar bebek için Akhisar'da da turnuva düzenlemeyi istediklerini bildirdi.





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