Soma'da "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 450 sporcunun katılımıyla "Cumhuriyet Koşusu" etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Soma Belediyesinin katkısıyla düzenlenen koşuda dereceye girenler için Zafer Spor Tesislerinde ödül töreni düzenlendi.

Soma İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Dilek Mert, Soma Belediye Başkan Yardımcısı Sabır Tuna, Soma Zaferspor Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Arslancan, başarılı olan sporcuları tebrik etti.





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